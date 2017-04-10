В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле

В Нарве в воскресенье рано утром около дома номер 59 на улице Пушкина произошло ДТП, легкие травмы получили трое подростков.

16-летний молодой человек без водительских прав на угнанном автомобиле Volkswagen Passat не отреагировал на знак полицейского патруля остановиться, передает rus.err.ee.

В результате принудительной остановки водитель потерял управление и автомобиль съехал с дороги. Водитель Volkswagen, а также пассажиры — 14-летние мальчик и девочка — получили легкие травмы.