В Нарве в ДТП погиб пешеход, полиция задержала пытавшегося скрыться нетрезвого водителя(10)
Сегодня примерно в 13.20 в Нарве у дома по адресу Пушкина, 25, произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.
Сегодня примерно в 13.20 в Нарве у дома по адресу Пушкина, 25, произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.
На пешехода наехал автомобиль Mercedes, которыл пытался скрыться с места происшествия. Полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения спустя 10 минут.
Mercedes, за рулем которого был 46-летний мужчина, наехал на пешехода, который, по первоначальным данным, пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Пешеход скончался на месте ДТП. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза.
По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александра Урба, это третий случай в Нарве за последний месяц, когда водитель уезжал с места происшествия после наезда на пешехода, не сообщив о ДТП.
"О ДТП, в котором есть пострадавшие, надо обязательно сообщать на номер Центра тревоги 112. Оставление человека без помощи и уезд с места происшествия не только аморальный, но и наказуемый поступок", — сказал Урб.
По вине нетрезвых водителей по всей Эстонии в этом году погибло 10 человек и пострадало 140 человек.
"До сегодняшнего дня в Идаской префектуре не было ни одиного погибшего в ДТП по вине пьяного водителя", — добавил полицейский. „В этом году в Идаской префектуре погибло меньше людей, чем в прошлом году, но последние ДТП говорят о безразличии водителей. Мы выражаем соболезнование близких погибшего".
В этом году в ДТП погибло 60 человек и пострадало 1462 человек, в том числе 9 погибших и 208 пострадавших пешеходов.
Все обстоятельства ДТП выясняются в ходе расследования.
Regional information security officer
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