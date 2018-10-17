17.10.2018, 15:27

В Нарве в ДТП погиб пешеход, полиция задержала пытавшегося скрыться нетрезвого водителя

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rus.delfi.ee
EST 8
В Нарве в ДТП погиб пешеход, полиция задержала пытавшегося скрыться нетрезвого водителя
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Сегодня примерно в 13.20 в Нарве у дома по адресу Пушкина, 25, произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.

На пешехода наехал автомобиль Mercedes, которыл пытался скрыться с места происшествия. Полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения спустя 10 минут.

Mercedes, за рулем которого был 46-летний мужчина, наехал на пешехода, который, по первоначальным данным, пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Пешеход скончался на месте ДТП. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза.

По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александра Урба, это третий случай в Нарве за последний месяц, когда водитель уезжал с места происшествия после наезда на пешехода, не сообщив о ДТП.

"О ДТП, в котором есть пострадавшие, надо обязательно сообщать на номер Центра тревоги 112. Оставление человека без помощи и уезд с места происшествия не только аморальный, но и наказуемый поступок", — сказал Урб.

По вине нетрезвых водителей по всей Эстонии в этом году погибло 10 человек и пострадало 140 человек.

"До сегодняшнего дня в Идаской префектуре не было ни одиного погибшего в ДТП по вине пьяного водителя", — добавил полицейский. „В этом году в Идаской префектуре погибло меньше людей, чем в прошлом году, но последние ДТП говорят о безразличии водителей. Мы выражаем соболезнование близких погибшего".

В этом году в ДТП погибло 60 человек и пострадало 1462 человек, в том числе 9 погибших и 208 пострадавших пешеходов.

Все обстоятельства ДТП выясняются в ходе расследования.

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