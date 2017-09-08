В Нарве украли золотые украшения на 200 000 евро

Добычей воров Нарве стали золотые украшения, стоимость которых составляет около 200 000 евро.

7 сентября сообщили, что из ювелирного магазина, находящемся в торговом центре на Таллиннском шоссе. По первоначальным данным, сумма ущерба может достигнуть 200 000 евро.

Прокурор Павел Гордиевский утверждает, что для расследования кражи из магазина начали уголовное производство по пунктам 6 и 7, второй части 199 статьи Пенитенциарного кодекса.

«Сейчас идет интенсивное расследование, выясняется точный ущерб, собираются доказательства на месте происществия. Следователям помогают записи с камер наблюдения. О подозреваемых пока рано говорить», - сказал прокурор.