08.09.2017, 11:02

В Нарве украли золотые украшения на 200 000 евро

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rus.delfi.ee
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В Нарве украли золотые украшения на 200 000 евро
Foto: Tiit Blaat

Добычей воров Нарве стали золотые украшения, стоимость которых составляет около 200 000 евро.

7 сентября сообщили, что из ювелирного магазина, находящемся в торговом центре на Таллиннском шоссе. По первоначальным данным, сумма ущерба может достигнуть 200 000 евро.

Прокурор Павел Гордиевский утверждает, что для расследования кражи из магазина начали уголовное производство по пунктам 6 и 7, второй части 199 статьи Пенитенциарного кодекса.

«Сейчас идет интенсивное расследование, выясняется точный ущерб, собираются доказательства на месте происществия. Следователям помогают записи с камер наблюдения. О подозреваемых пока рано говорить», - сказал прокурор.

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