В Нарве сын убил отца во время совместного распития алкоголя

В одном из многоквартирных домов на проспекте Кангеласте в Нарве 22 февраля произошло бытовое убийство, передает rus.err.ee.



Как сообщила Идаская префектура, звонок в полицию поступил 22 февраля после обеда. Во время совместного распития алкогольных напитков произошла ссора между 69-летним и 33-летним мужчинами. Сын ударил ножом отца, который скончался на месте преступления.

Полиция задержала 33-летнего мужчину, с разрешения Вируского уездного суда 23 февраля его взяли под арест.