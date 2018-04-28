В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

За рулем Mercedes был 34-летний мужчина с признаками употребления алкоголя, его доставили в Нарвское отделение полиции. Пассажиров в Mercedes не было. У водителя есть действующее право на управление автомобиля соответствующей категории. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза, для выяснения всех обстоятельств происшествия начато делопроизводство.

Полицейским, мужчине 25 лет и женщине 42 лет, которые получили при столкновении легкие повреждения, была оказана медицинская помощь.

"К счастью, ранним утром улицы Нарвы достаточно пусты и по вине нетрезвого водителя сейчас не пострадали посторонние люди. Этот водитель передвигался в центре Нарвы, где в дневное время много транспортных средств и людей, и тогда последствия могли быть намного серьезнее. Вождение в состоянии опьянении неприемлемо и я благодарю коллег, которые быстро отстранили такого водителя от управления автомобилем", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Индрек Пюви, который желает коллегам быстрого выздоровления.

На территории Нарвского отделения полиции в этом году произошло 10 ДТП, в которых пострадало 15 человек, трое из них — пешеходы. По вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, пять из них ограничились материальных ущербом, в двух ДТП пострадало трое человек.