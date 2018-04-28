28.04.2018, 13:36

В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.

Нарвские полицейские в ходе обычной патрульной работы заметили в 4 часов утра на улице Пушкина автомобиль Mercedes Benz, который двигался, превышая допустимую скорость, сообщает пресс-служба Департамент полиции и погранохраны.

По предварительным данным, скорость автомобиля была более 90 км/ч в зоне с максимально разрешенной скоростью 50 км/ч. Полицейские дали водителю автомобиля сигнал к остановке, но водитель проигнорировал распоряжение полицейских и пытался скрыться. С улицы Пушника автомобиль свернул в двор одного из домов на Таллиннском шоссе. По предварительной информации, Mercedes резко затормозил, в результате чего автомобилю полиции не удалось избежать столкновения. Полицейский автомобиль Škoda наехал на Mercedes, после чего полицейские задержали водителя Mercedes.

За рулем Mercedes был 34-летний мужчина с признаками употребления алкоголя, его доставили в Нарвское отделение полиции. Пассажиров в Mercedes не было. У водителя есть действующее право на управление автомобиля соответствующей категории. Точную степень опьянения водителя выяснит экспертиза, для выяснения всех обстоятельств происшествия начато делопроизводство.

Полицейским, мужчине 25 лет и женщине 42 лет, которые получили при столкновении легкие повреждения, была оказана медицинская помощь.

"К счастью, ранним утром улицы Нарвы достаточно пусты и по вине нетрезвого водителя сейчас не пострадали посторонние люди. Этот водитель передвигался в центре Нарвы, где в дневное время много транспортных средств и людей, и тогда последствия могли быть намного серьезнее. Вождение в состоянии опьянении неприемлемо и я благодарю коллег, которые быстро отстранили такого водителя от управления автомобилем", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Индрек Пюви, который желает коллегам быстрого выздоровления.

ТОП

На территории Нарвского отделения полиции в этом году произошло 10 ДТП, в которых пострадало 15 человек, трое из них — пешеходы. По вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, пять из них ограничились материальных ущербом, в двух ДТП пострадало трое человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Тянак продолжает лидировать в Аргентине

28.04.2018
На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Удачно начал второй день эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший три первых участка. Всего гонщикам предстоит в субботу преодолеть 7 скоростных испытаний.
Подробнее

"Его очень ждут дома". Поиски пропавшего в понедельник полицейского результатов не принесли

28.04.2018
Как сообщил сегодня оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль, поиски пропавшего в понедельник полицейского Марека прекращены. Мужчину найти так и не удалось.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево

28.04.2018
Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €

Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле

28.04.2018
Эксперт по коммуникации Яанек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

28.04.2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
Подробнее

В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

28.04.2018
Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.
Подробнее