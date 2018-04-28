В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.
Нарвские полицейские в ходе обычной патрульной работы заметили в 4 часов утра на улице Пушкина автомобиль Mercedes Benz, который двигался, превышая допустимую скорость, сообщает пресс-служба Департамент полиции и погранохраны.
По предварительным данным, скорость автомобиля была более 90 км/ч в зоне с максимально разрешенной скоростью 50 км/ч. Полицейские дали водителю автомобиля сигнал к остановке, но водитель проигнорировал распоряжение полицейских и пытался скрыться. С улицы Пушника автомобиль свернул в двор одного из домов на Таллиннском шоссе. По предварительной информации, Mercedes резко затормозил, в результате чего автомобилю полиции не удалось избежать столкновения. Полицейский автомобиль Škoda наехал на Mercedes, после чего полицейские задержали водителя Mercedes.