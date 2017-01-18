В Нарве попал под машину 11-летний мальчик

Õueala Foto: Andres Putting

За минувшие сутки произошло одно ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Также полиция задержала семь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.