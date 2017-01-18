Вчера в 13:15 в Нарве на дворовой территории у дома по адресу Герасимова, 4 58-летний мужчина на автомобиле Ford Focus сбил 11-летнего мальчика. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В Нарве попал под машину 11-летний мальчик
За минувшие сутки произошло одно ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Также полиция задержала семь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.
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