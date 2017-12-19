19.12.2017, 14:00

В Нарве ночью дважды горел грузовик с шоколадом

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rus.delfi.ee
EST
Shokolaad
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

В ночь на вторник на парковке в Нарве два раза поджигали грузовой автомобиль с шоколадом, передает rus.err.ee.

Как сообщили в Идаском спасательном центре, информация о возгорании на парковке для грузовых автомобилей на улице Йоала в Нарве поступила в полночь. Горели легковой автомобиль Saab, припаркованный в 20-ти метрах от него грузовик с шоколадом, а также древесные и бумажные пакеты в находящемся рядом ангаре.

Спасатели вынесли из ангара 12 двадцатилитровых канистр с топливом и вывезли четыре легковых автомобиля. Работы по тушению завершили в 2:05.

Предположительно, причиной пожара стал поджог.

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