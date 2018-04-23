В Нарве на рабочем месте убили женщину, мать двоих детей

В субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена.

По данным Delfi подозреваемым в преступлении является Сергей, муж Елены. Знакомые Елены говорят, что он в последнее время угрожал ей убийством, а неделю назад пропал, объявившись только в субботу.

Убийство произошло на рабочем месте Елены, в косметическом кабинете. По нашей информации, женщина была жестоко избита и зарезана.

Ранее уже был случай, когда Сергей на почве ревности при свидетелях в ресторане угрожал ей пистолетом. Женщина тогда сначала обратилась в полицию, но потом забрала заявление — то ли уговорил, то ли запугал.

42-летний Сергей был задержан полицией на месте преступления - даже не пытался скрыться. Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала Delfi, что сегодня прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Сергея на время следствия.

У Елены осталось двое детей, девочки: одна учится в выпускном классе, претендует на золотую медаль, вторая — во втором.

В марте Елене исполнилось 42 года.