Как сообщает полиция, 49-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Dacia Logan, выезжал на главную дорогу со второстепенной. По главной дороге ехал велосипедист. Водитель Dacia сбил велосипедиста. Скорая доставила велосипедиста в больницу для прохождения медконтроля.

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