В Нарве и Кивиыли горели гаражи

В Ида-Вирумаа в пятницу горели два гаража, сообщает Идаский спасательный центр.

В пятницу в 15:29 спасатели получили вызов на улицу 26 Июля в Нарве, где открытым огнем пылал гараж. Пожар был локализован к 15:41 и окончательно ликвидирован к 16:07.

В пятницу в 22:13 сообщили о возгорании в гаражном боксе на улице Лепа в Кивиыли. Когда спасатели прибыли на место, горела дверь гаража снаружи, и огонь уже распространился вовнутрь. Спасатели потушили пожар к 23:39.

В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.