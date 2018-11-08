08.11.2018, 14:18

В Нарве двое мужчин пошли на убийство из-за бутылки пива и 40 центов

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rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

В феврале на улице Йоала в Нарве было обнаружено тело 51-летнего мужчины со следами насилия. Сегодня Вируский уездный суд признал двух мужчин, 29-летнего Максима Евстрифеева и 43-летнего Дмитрия Птицына в убийстве в связи с кражей бутылки пива и 40 центов.

Евстрифеев и Птицын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действовали с целью присвоить имущество жертвы и во время избиения нанесли жертве травмы, вследствие которых она скончалась, а затем покинули место преступления, бросив жертву на заснеженной улице.

Мужчинам представили обвинение в совершении убийства в группе в связи с кражей. Евстрифеев полностью признал свою вину, Птицын лишь частично — только в том, что забрал у жертвы бутылку пива.

В итоге суд приговорил Евстрифеева к 14 годам заключения, а Птицына — к 10 годам. Суд решил, что вина Евстрифеева больше, чем Птицына, так как он избивал жертву более жестче и активнее. Мужчины также должны компенсировать процессуальные расходы.

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