В Нарве двое мужчин пошли на убийство из-за бутылки пива и 40 центов

Евстрифеев и Птицын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действовали с целью присвоить имущество жертвы и во время избиения нанесли жертве травмы, вследствие которых она скончалась, а затем покинули место преступления, бросив жертву на заснеженной улице.

Мужчинам представили обвинение в совершении убийства в группе в связи с кражей. Евстрифеев полностью признал свою вину, Птицын лишь частично — только в том, что забрал у жертвы бутылку пива.

В итоге суд приговорил Евстрифеева к 14 годам заключения, а Птицына — к 10 годам. Суд решил, что вина Евстрифеева больше, чем Птицына, так как он избивал жертву более жестче и активнее. Мужчины также должны компенсировать процессуальные расходы.