10.04.2018, 07:19

В Нарве для поимки игнорировавшего требования властей пьяного водителя развернули масштабную операцию

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rus.delfi.ee
EST 5
Kurjategija
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Масштабную спецоперацию по задержанию нетрезвого водителя провели накануне поздно вечером в Нарве сотрудники силовых структур.

Центр тревоги получил сигнал о пьяном водителе на автомобиле VW Passat около 8 часов вечера, передает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

Водитель не реагировал на сигналы полиции, и стражи порядка были вынуждены заблокировать автомобиль нарушителя тремя патрульными машинами и микроавтобусом спецназа.

За рулем легковой машины был нетрезвый мужчина 36 лет. В отношении него, как сообщила пресс-служба Идаской префектуры, заведено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 36 нетрезвых водителей.

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