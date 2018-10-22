В Нарве были проблемы с утечками газа: в общей сложности эвакуировали 36 человек

19 октября в 22:19 в Центр тревоги сообщили об утечке газа в Нарве, в квартире в доме на улице Хайгла. Для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 16 человек. Утечку остановили, комнаты провентилировали и в 23:27 впустили жильцов обратно в здание.

20 октября в 19:44 в Центр тревоги сообщили об утечке газа в квартире в доме на Таллиннском шоссе. Для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 20 человек. Утечку остановили, комнаты провентилировали и в 20:55 впустили жильцов обратно в здание.