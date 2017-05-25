В Нарве будут судить продавцов смертельной наркотической смеси

Вируская окружная прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте наркотических веществ в больших количествах.

На скамье подсудимых оказались 37-летний мужчина и 28-летняя женщина. Это два человека из пятерых задержанных в начале нынешнего года наркодилеров, продававших в городах Ида-Вирумаа наркотическую смесь, в результате чего умерло шесть человек, сообщает rus.err.ee.

Согласно обвинению прокуратуры, 13 января нынешнего года 37-летний мужчина продал 11 доз наркотиков, в результате два человека умерли от передозировки.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова не назвала наименование наркотической смеси, из-за которой умерли люди.