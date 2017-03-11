В Нарве автобус наехал девушке на ногу

В пятницу в 9:30 произошло ДТП на улице Пушкина в Нарве, когда водитель автобуса сдавал назад и наехал на ногу 17-летней девушки.

ДТП произошло около дома по адресу улица Пушкина, 15а. По всей видимости, водитель не удостоверился в том, что сзади никого нет, прежде чем совершать маневр.

При этом девушка переходила дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился менее чем в ста метрах.

И водитель, и пешеход покинули место происшествия, и только лишь позже девушка обратилась в Нарвскую больницу.