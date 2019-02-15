15.02.2019, 11:01
В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену
В Нарве по подозрению в семейном насилии арестован 31-летний мужчина, пишет rus.err.ee.
В Нарве по подозрению в семейном насилии арестован 31-летний мужчина, пишет rus.err.ee.
Согласно данным полиции, 8 февраля на улице Сепа 31-летний мужчина силой затащил в машину свою 30-летнюю супругу, после чего избил ее, сообщила в пятницу, 15 февраля, Идаская префектура.
Полицейские задержали дебошира.
На этой неделе с разрешения суда он был арестован на срок до двух месяцев.
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