В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену



Согласно данным полиции, 8 февраля на улице Сепа 31-летний мужчина силой затащил в машину свою 30-летнюю супругу, после чего избил ее, сообщила в пятницу, 15 февраля, Идаская префектура.

Полицейские задержали дебошира.

На этой неделе с разрешения суда он был арестован на срок до двух месяцев.