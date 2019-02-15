15.02.2019, 11:01

В Нарве арестовали мужчину, избившего в машине собственную жену


rus.delfi.ee
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Kisma-1-12
Verbaalvägivaldur, foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

В Нарве по подозрению в семейном насилии арестован 31-летний мужчина, пишет rus.err.ee.


Согласно данным полиции, 8 февраля на улице Сепа 31-летний мужчина силой затащил в машину свою 30-летнюю супругу, после чего избил ее, сообщила в пятницу, 15 февраля, Идаская префектура.

Полицейские задержали дебошира.

На этой неделе с разрешения суда он был арестован на срок до двух месяцев.

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