23.08.2018, 14:05

В Нарве алководителя лишили прав и автомобиля

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rus.delfi.ee
EST 25
Politseireid kõik puhuvad
Фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Задержанный утром вторника в ходе полицейского рейда нетрезвый водитель лишился права на вождение автомобиля, его автомобиль конфисковали, а самому водителю назначили 12 дней ареста.

Утром 21 августа полицейские Нарвского отделения полиции проводили рейд "Дуют все" на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ходе рейда было задержано семеро нетрезвых водителей, среди них и 45-летний водитель Audi. Так как водитель и ранее несколько раз задерживался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, он был отправлен в арестантский дом ожидать решения суда.

Вчера, 22 августа, Вируский уездный суд назначил мужчине в качестве наказания 12 дней ареста. Кроме этого, он лишен права на вождения на шесть месяцев, также был конфискован его автомобиль.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сказал, что хотя этот водитель неоднократно наказывался за вождение в состоянии опьяненияб в том числе и в уголовном порядке, эти наказания не оказали должного влияния. "Если человек считает, что садиться за руль пьяным нормой, не придется долго ждать, когда по вине такого водителя произойдет ДТП", — сказал Наролин.

В этом году по всей Эстонии полицейскими было задержано более 4400 нетрезвых водителей. В 2017 году по вине водителей в состоянии опьянения произошло более 300 ДПТ, в которых погибло шесть человек и пострадало 110 человек.

В 2018 году жители Идаской префектуры активно сообщали на короткий номер тревоги 112 о нетрезвых водителях. "Таких звонков в этом году в два раза больше, чем в 2017 году", — добавил Наролин. С помощью внимательных людей полицейские Идаской префектуры задержали за семь месяцев этого года 128 водителей в состоянии опьянения либо за другие нарушения закона о дорожном движении.

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