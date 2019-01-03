03.01.2019, 12:34
В Нарва-Йыэсуу спасатели достали мужчину из Наровы и отвезли в реанимацию
В Нарва-Йыэсуу днем 2 декабря женщины заметили в воде мужчину и вызвали помощь. Спасатели вытащили из воды сильно замерзшего человека в возрасте около 40 лет. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Идаский центр тревоги получил в 14:48 сообщение о том, что вблизи пункта нарвской спасательной бригады на улице Койду в Нарва-Йыэсуу в приграничной реке оказался мужчина, передает rus.err.ee.
Спасатели достали из реки мужчину. Он сильно замерз и ничего объяснить не мог, документов у него с собой никаких не было.