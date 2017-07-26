В Нарва-Йыэсуу пропала 4-летняя Ирина. Полиция просит помощи

Сегодня около 14 часов на пляже Нарва-Йыэсуу недалеко от отеля "Noorus" пропала 4-летняя Ирина.

Рост девочки примерно 100 см, она говорит по-русски, девочка очень общительна. На ней была красная майка, голубые рейтузы и розовая шапка. У девочки длинные светлые волосы.

Поисками девочки активно занимаются полицейские, но просим всех, кто видел ребенка или знает, где может находиться девочка, сообщить по номеру 112. Если вы видите ребенка, который находится один и выглядит потерявшимся, также сообщите о таком ребенке по номеру 112.