В Мяо автобус с российскими номерами съехал в кювет

Сегодня утром, около 7 часов, в Мяо рейсовый автобус съехал в кювет.
ДТП произошло на шоссе Пярну-Раквере в паре сотен метров от виадука Мяо. Автобус с российскими регистрационными номерами съехал в кювет. В салоне автобуса находились 46 человек.
Из-за чего произошла авария, водитель объяснить не мог. В результате аварии люди не пострадали. Чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, был заказан другой автобус.
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