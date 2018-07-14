В Муствеэ в результате ДТП погиб мужчина

Сегодня в волости Муствеэ, на шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло столкновение двух машин.
Как сообщил Delfi пресс-секретарь полиции, в результате ДТП погиб мужчина 80 лет.
Дополняется.
Сегодня в волости Муствеэ, на шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло столкновение двух машин.
Как сообщил Delfi пресс-секретарь полиции, в результате ДТП погиб мужчина 80 лет.
Дополняется.
Tegevjuht / turundus- ja kommunikatsioonijuht
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