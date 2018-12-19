В Мустамяэ загорелся вентилятор на крыше кафе

Спасатели по прибытии установили, что на крыше кафе Männi горел вытяжной вентилятор. Кафе в это время было закрыто, и в происшествии никто не пострадал.

Спасатели быстро ограничили распространение огня и ликвидировали пожар в 11:01.

Более точные обстоятельства и причины пожара выяснит следствие.