19.12.2018, 08:25

В Мустамяэ загорелся вентилятор на крыше кафе


rus.delfi.ee
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Päästeameti uued redelautod
Päästeameti uued redelautodFoto: Andres Putting

Вчера в 10:35 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в столичном районе Мустамяэ у остановки общественного транспорта "Мянни".

Спасатели по прибытии установили, что на крыше кафе Männi горел вытяжной вентилятор. Кафе в это время было закрыто, и в происшествии никто не пострадал.

Спасатели быстро ограничили распространение огня и ликвидировали пожар в 11:01.

Более точные обстоятельства и причины пожара выяснит следствие.

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