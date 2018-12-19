19.12.2018, 08:25
В Мустамяэ загорелся вентилятор на крыше кафе
Вчера в 10:35 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в столичном районе Мустамяэ у остановки общественного транспорта "Мянни".
Вчера в 10:35 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в столичном районе Мустамяэ у остановки общественного транспорта "Мянни".
Спасатели по прибытии установили, что на крыше кафе Männi горел вытяжной вентилятор. Кафе в это время было закрыто, и в происшествии никто не пострадал.
Спасатели быстро ограничили распространение огня и ликвидировали пожар в 11:01.
Более точные обстоятельства и причины пожара выяснит следствие.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.