В Мустамяэ трое подростков напали на других подростков и ограбили их

В ночь на четверг трое подростков в возрасте 18, 17 и 15 лет напали на 17- и 15-летнего юношей в столичном районе Мустамяэ и ограбили их.
Грабители применили похожий на оружие предмет и насилие, у одной жертвы забрали сумку с личными вещами, у другой — скейтборд, пишет rus.err.ee.
Вызванные на место инцидента полицейские задержали трех говоривших по-эстонски молодых людей в возрасте 18, 17 и 15 лет.
Одного из пострадавших отвезли в больницу.
Для выяснения обстоятельств дела открыто уголовное дело по статье "ограбление".