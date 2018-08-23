В Мустамяэ трое подростков напали на других подростков и ограбили их

Грабители применили похожий на оружие предмет и насилие, у одной жертвы забрали сумку с личными вещами, у другой — скейтборд, пишет rus.err.ee.

Вызванные на место инцидента полицейские задержали трех говоривших по-эстонски молодых людей в возрасте 18, 17 и 15 лет.

Одного из пострадавших отвезли в больницу.

Для выяснения обстоятельств дела открыто уголовное дело по статье "ограбление".