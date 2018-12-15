15.12.2018, 13:57

В Мустамяэ ребенок попал под машину


rus.delfi.ee
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Kolde pst ja Sõle tn ristmik
Foto: Karin Kaljuläte

В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err

Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 13:45 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улиц Вильде и Сютисте. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Honda CR-V, совершавшего поворот налево.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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