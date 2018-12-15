15.12.2018, 13:57
В Мустамяэ ребенок попал под машину
В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err
В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err
Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 13:45 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улиц Вильде и Сютисте. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Honda CR-V, совершавшего поворот налево.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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