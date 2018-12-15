В Мустамяэ ребенок попал под машину

Как сообщили в полиции, ДТП произошло в 13:45 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улиц Вильде и Сютисте. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Honda CR-V, совершавшего поворот налево.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.