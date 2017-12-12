В Мустамяэ произошла авария в системе водоснабжения: ликвидация может продлиться до вечера

Tallinna Vesi сообщила, что в Таллинне возле Вильде теэ, 133 в Мустамяэ произошла авария, ликвидация которой может продлиться до вечера.

В связи с аварией сегодня до 18 часов могут наблюдаться перебои с водоснабжением на Акадеэмия теэ, 50 и Вильде теэ 121A, 123, 125, 127, 129, 131, 131A, 133, 135 и 137. Под угрозу подпадает и детский сад Pallipõnn.

На данный момент Tallinna Vesi занимается установлением места утечки, обещает исправить все максимально быстро и извиняется на неудобства.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 62 62 400.