В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся(6)
В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.
В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.
ДТП случилось в 15:46 около дома номер 170 на бульваре Сыпрузе, сообщает rus.err.ee.
Автомобиль Audi, водитель которого не установлен, въехал сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Peugeot Bipper, за рулем которого был 42-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Audi скрылся с места происшествия.
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