В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся

ДТП случилось в 15:46 около дома номер 170 на бульваре Сыпрузе, сообщает rus.err.ee.

Автомобиль Audi, водитель которого не установлен, въехал сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Peugeot Bipper, за рулем которого был 42-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Audi скрылся с места происшествия.