В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся(13)
В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.
В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.
ДТП случилось в 15:46 около дома номер 170 на бульваре Сыпрузе, сообщает rus.err.ee.
Автомобиль Audi, водитель которого не установлен, въехал сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Peugeot Bipper, за рулем которого был 42-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Audi скрылся с места происшествия.
Onboard sales coordinator esonia
DFDS A/S EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 30.09.2018
Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
Sõidukite varuosade tootejuht
INTER CARS EESTI OÜ
Tähtaeg: 02.10.2018
Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.