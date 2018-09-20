20.09.2018, 07:41

В Мустамяэ произошла авария: один участник ДТП госпитализирован, другой скрылся

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rus.delfi.ee
EST 61
Politseipildid
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В среду в Таллинне на бульваре Сыпрузе произошла авария, один автомобиль скрылся с места происшествия, водителя другого госпитализировали.

ДТП случилось в 15:46 около дома номер 170 на бульваре Сыпрузе, сообщает rus.err.ee.

Автомобиль Audi, водитель которого не установлен, въехал сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Peugeot Bipper, за рулем которого был 42-летний мужчина. Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Audi скрылся с места происшествия.

Tallinn Hockey weekend
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