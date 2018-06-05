05.06.2018, 11:38

В Мустамяэ полуторагодовалый малыш выпал из окна и умер от полученных травм

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rus.delfi.ee
EST 163
В Мустамяэ полуторагодовалый малыш выпал из окна и умер от полученных травм
Foto: Anni Õnneleid

В субботу около 15.30 из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ, что столичном районе Мустамяэ, выпал полуторагодовалый ребенок.

В очень тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, но, к сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь — вчера пострадавший ребенок умер.

Руководитель группы защиты детей Пыхьяской префектуры полиции Реймо Райвет сообщил, что для выяснения обстоятельств и причин случившейся трагедии полиция начала производство по § 119 Пенитенциарного кодекса, рассматривающего нанесение тяжких телесных повреждений по невнимательности.

«Мы часто думаем, что дом – безопасное место для ребенка, а все потенциальные угрозы находятся за его пределами, но это не так. По своей работе мы видим, что больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно дома», - сказал Райвет.

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