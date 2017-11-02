В Мустамяэ мужчина напал на ребенка. Полиция просит помощи очевидцев

26 сентября полиция получила сообщение, что в Таллинне Мустамяэ, у остановки "Лийваку" мужчина, личность которого не установлена, приблизился к 10-летней девочке, схватил ее и удерживал силой.



По этому случаю было начато уголовное делопроизводство. Всех, кто видел это происшествие либо узнает мужчину по описанию, просим связаться с полицией для установления личности мужчины, значится в пресс-релизе полиции.

По собранной к этому времени информации, мучжина стал преследовать ребенка, когда девочка вышла на остановке "Liivaku" из троллейбуса четвертого маршрута. Мучжина шел за девочкой до находящегося рядом магазина, затем приблизился к ней, схватил ребенка и удерживал силой. В ситуацию вмешался прохожий, после чего мужчина убежал.

По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне, полицейские сразу же начали выяснять обстоятельства происшествия.

"Для того, чтобы установить личность и задержать этого человека, ведется активная работа. Мы просмотрели записи камер видеонаблюдения этого района, профилировали лиц из группы риска, чье поведение могло бы указывать на похожие деяния в этом районе. Но нам нужно больше информации, чтобы собрать доказательства для установления личности этого человека", — сказал Рандлайне. Рандлайне просит мужчину, который вмешался в ситуацию, обязательно связаться с полицией.

"Крайне важно, чтобы люди сразу же сообщали о таких инцидентах на номер 112, тогда полиция сможет оперативно отреагировать, начать поиски по горячим следам и быстрее задержать злоумышленника. Позвонив на 112, надо как можно подробнее описать человека — его внешность, приметы, одежду, направление движения. Чем позже информация о преступлении поступает в полицию, тем сложнее выяснить обстоятельства происшествия, собрать улики и задержать преступника", — подчеркнул Рандлайне.

Согласно информации, собранной полицейскими, это был мужчина среднего возраста, который говорит по-эстонски с акцентом. Его рост 170-175 см, он полного телосложения, круглолицый, с выступающим вперед подбородком. На момент нападения у него были гладко зачесанные волосы, собранные в "хвост". На нем были очки в круглой оправе, он носил темные усы и был небрит.

Просим всех, кто стал свидетелем этого происшествия, узнал человека по описанию либо имеет какую-либо информацию, которая может помочь, связаться с полицией по номеру 612 5723 или 5301 9901 или написать по адресу igor.uskevits@politsei.ee.