В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину

Около 12 часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП у квартирного дома на Сыпрузе пуйестеэ, в результате которого погибла 93-летняя женщина.

Согласно первоначальным данным данным, мусоровоз сдавал назад во дворе жилого дома и наехал на 93-летнюю женщину, которая погибла на месте от полученных травм.

Водитель был трезвым и имел права соответствующей категории. Точные детали выяснит следствие.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться с ними по номеру 112 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.