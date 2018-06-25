25.06.2018, 13:35

В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину

 (23)
rus.delfi.ee
EST 6
В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину
PPA

Около 12 часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП у квартирного дома на Сыпрузе пуйестеэ, в результате которого погибла 93-летняя женщина.

Согласно перавоначальным данным данным, мусоровоз сдавал назад во дворе жилого дома и наехал на 93-летнюю женщину, которая погибла на месте от полученных травм.

Водитель был трезвым и имел права соответствующей категории. Точные детали выяснит следствие.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться с ними по номеру 112 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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