В Мустамяэ из-за пожара остались без электричества около 5000 домохозяйств

На карте сбоев Elektrilevi видно, что по состоянию на сегодняшнее утро в 4650 домохозяйствах в Мустамяэ не было электричества.

На карте видно, что проблема касается в основном тех домохозяйств, которые расположены поблизости от Мустамяэ теэ, Сыпрузе пуйестеэ и Таммсааре теэ.

Отвечает ведущий специалист Elektrilevi Марко Раннамаа:

"В расположенном в Мустамяэ здании на Сяэзе, 13 произошел пожар, и Спасательный департамент захотел, чтобы в здании при первой возможности отключили электричество. После произведенного путем телеуправления отключения в 9:29 в районе остались без электричества 4600 клиентов. Всем клиентам сейчас по состоянию на 10:28 восстановлена подача электричества. Кроме 122 клиентов в доме на Сяэзе, 13, где произошел пожар".