11.08.2017, 13:00

В море найден труп женщины, а в пруду — тело мужчины

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rus.delfi.ee
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eelviimased-16
eelviimased-16Foto: Ester Vaitmaa

Вчера, 10 августа, в Ляэнеский спасательный центр поступило сообщение, что в расположенном в волости Тюри пруду обнаружили тело мужчины. Также в деревне Сууреранна волости Хийу в море найден труп женщины.

В 17:41 в центр тревоги поступило сообщение, что в волости Хийу в деревне Сууреранна найден неопознанный труп женщины. Тело погибшей направили на вскрытие.

В 19:20 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Локута в волости Тюри в пруду, расположенном в саду частного дома, обнаружили тело. Мужчину вынесли на берег, попытались привести в чувства, но безрезультатно. Труп направили на вскрытие.

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