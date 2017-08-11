В море найден труп женщины, а в пруду — тело мужчины

Вчера, 10 августа, в Ляэнеский спасательный центр поступило сообщение, что в расположенном в волости Тюри пруду обнаружили тело мужчины. Также в деревне Сууреранна волости Хийу в море найден труп женщины.

В 17:41 в центр тревоги поступило сообщение, что в волости Хийу в деревне Сууреранна найден неопознанный труп женщины. Тело погибшей направили на вскрытие.

В 19:20 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Локута в волости Тюри в пруду, расположенном в саду частного дома, обнаружили тело. Мужчину вынесли на берег, попытались привести в чувства, но безрезультатно. Труп направили на вскрытие.