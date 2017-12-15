15.12.2017, 13:18

В многоквартирном доме в Ярвамаа нашли избитого до смерти мужчину

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Вчера в деревне Ойсу в волости Тюри в Ярвамаа в многоквартирном доме было найдено тело мужчины средних лет с признаками насилия.

Тело 51-летнего мужчины было найдено в четверг вечером около 18 часов. В качестве подозреваемых были задержаны 47-летний и 61-летний мужчины. Прокурор Мерике Лунга сказала, что точные обстоятельства случившегося выясняются.

”Нам известно, что в квартире трое мужчин распивали алкогольные напитки. Через некоторое время в квартире был обнаружен труп. Вероятно, в ходе совместного употребления алкоголя возник конфликт. Двое находившихся на месте мужчин задержаны по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Сейчас мы занимаемся сбором улик и допросом причастных лиц. Причину смерти мужчины выявит экспертиза”, — сказала она.

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