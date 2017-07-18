В Маарду зарезали мужчину, подозреваемый взят под стражу

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу 48-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства мужчины 48 лет в ночь на прошлую субботу в Маарду.

Согласно подозрению, в квартире по ул. Калласмаа в Маарду между произошла ссора подозреваемым и пострадавшим, в ходе ссоры 48-летний мужчина ударил подозреваемого два раза ножом в спину. Пострадавший, также 48-летний мужчина, скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Как сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск, многие убийства являются результатом ссор, решить которые люди пытаются жестким насилием. "Так и в этом случаю убийству предшествовала ссора между мужчинами, которую усилил принятый алкоголь", — сказала Каск.

"Так как подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке и может совершить новое преступление либо начинать уклоняться от уголовного производства, то мы подали в суд ходатайство о взятии его под стражу", — сказала старший прокурор. Подозреваемый в убийстве мужчина пока будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм сказал, что подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

"После беседы со свидетелями и осмотра места происшествия полицейские установили личность возможного подозреваемого", — сказал Кумм. После этого сотрудники правопорядка связались с мужчиной. "Следователь убедил мужчину, что попытка скрыться сделает ситуацию только хуже. Мужчина вернулся на место происшествия, где был задержан", — добавил Рогер Кумм.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса об убийстве. В случае признания человека виновным в суде в качестве наказания может быть вынесено решение о тюремном заключении сроком от 6 до 15 лет. Досудебное производство ведет Пыхьяская префектура, ведением производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.