В Маарду пьяный мужчина разлил на улице ртуть

Сегодня утром в Маарду пьяный мужчина разлил во дворе дома ртуть. Люди в ходе инцидента не пострадали.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала Delfi, что примерно в 11:00 полиция получила сообщение о том, что в Маарду, на улице Ринги пьяный мужчина разлил около одной машины ртуть. Объем разлитой ртути был около 0,3 л. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 60-летнего мужчину и доставили его в больницу для прохождения медконтроля.

Специалисты из Спасательного департамента собрали ртуть.