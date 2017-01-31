В Маарду на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пешехода

30 января, примерно в 20:30, в Маарду на перекрестке дорог Мууга и Алтметса произошла авария.

52-летний мужчина, находясь за рулем Citroen Berlingo, совершал поворот налево на нерегулируемом пешеходном переходе.

В это время водитель сбил переходившего дорогу 47-летнего мужчину. По первоначальным данным, пешеход был в темной одежде и у него не было светоотражателя.

Пострадавшего доставили в больницу.