В Маарду на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пешехода

30 января, примерно в 20:30, в Маарду на перекрестке дорог Мууга и Алтметса произошла авария.
52-летний мужчина, находясь за рулем Citroen Berlingo, совершал поворот налево на нерегулируемом пешеходном переходе.
В это время водитель сбил переходившего дорогу 47-летнего мужчину. По первоначальным данным, пешеход был в темной одежде и у него не было светоотражателя.
Пострадавшего доставили в больницу.
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