31.01.2017, 07:21

В Маарду на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пешехода

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rus.delfi.ee
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Liikluspildid
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

30 января, примерно в 20:30, в Маарду на перекрестке дорог Мууга и Алтметса произошла авария.

52-летний мужчина, находясь за рулем Citroen Berlingo, совершал поворот налево на нерегулируемом пешеходном переходе.

В это время водитель сбил переходившего дорогу 47-летнего мужчину. По первоначальным данным, пешеход был в темной одежде и у него не было светоотражателя.

Пострадавшего доставили в больницу.

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