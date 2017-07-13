В Маарду из-за неосторожного курения загорелась квартира, погиб пожилой мужчина

В Маарду сегодня рано утром при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина. По первоначальным данным, пожар начался из-за неосторожного курения.

Сегодня рано утром в 4:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Маарду на улице Келламяэ, где горела одна из квартир в пятиэтажном доме.

Спасатели вошли в квартиру на третьем этаже многоквартирного дома, где горел диван. Из горящей квартиры вынесли тело пожилого мужчины. Спасатели проверили и соседние квартиры, никто из находившихся в них людей не пострадал.

Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное курение.