В Маарду из-за неосторожного курения загорелась квартира, погиб пожилой мужчина

В Маарду сегодня рано утром при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина. По первоначальным данным, пожар начался из-за неосторожного курения.
Сегодня рано утром в 4:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Маарду на улице Келламяэ, где горела одна из квартир в пятиэтажном доме.
Спасатели вошли в квартиру на третьем этаже многоквартирного дома, где горел диван. Из горящей квартиры вынесли тело пожилого мужчины. Спасатели проверили и соседние квартиры, никто из находившихся в них людей не пострадал.
Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное курение.
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