13.07.2017, 10:05

В Маарду из-за неосторожного курения загорелась квартира, погиб пожилой мужчина

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Foto on illustreerivFoto: Kristjan Pillak

В Маарду сегодня рано утром при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина. По первоначальным данным, пожар начался из-за неосторожного курения.

Сегодня рано утром в 4:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Маарду на улице Келламяэ, где горела одна из квартир в пятиэтажном доме.

Спасатели вошли в квартиру на третьем этаже многоквартирного дома, где горел диван. Из горящей квартиры вынесли тело пожилого мужчины. Спасатели проверили и соседние квартиры, никто из находившихся в них людей не пострадал.

Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное курение.

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