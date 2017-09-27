В Маарду горел социальный дом, в больницу доставили семь человек

Вчера поздно вечером в 23:57 в Центр тревоги сообщили, что в Маарду на улице Калласмаа горит квартира на втором этаже трехэтажного социального дома.

Дым распространился и в другие помещения. Спасатели эвакуировали из дома пять человек, часть при помощи раздвижной лестницы через окна, часть через подъезд.

Скорая помощь доставила в больницу семь пострадавших, которые надышались дымом, один из них также потерял сознание. На месте происшествия оказали первую помощь еще одному человеку.

Спасатели и спасательная техника команд Ласнамяэ, Ассаку, Маарду, Пирита и Кесклинна потушили горящую квартиру и провентилировали помещения к 1:58. Многие квартиры социального дома были повреждены сажей и водой. Работники социального дома в сотрудничестве с представителем горуправы организовали переселение жильцов поврежденных квартир в другой социальный дом. Более точные обстоятельства пожара выяснит следствие.