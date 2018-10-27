27.10.2018, 18:45

В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник

 (10)
rus.delfi.ee
EST 12
Jaak Mae
Foto: Tiit Blaat

В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Тармо Таммисте прокомментировал, что в 8:53 в полицию поступил вызов, в котором сообщили, что в деревне Карула волости Хальяла из охотничьего ружья был ранен 65-летний мужчина, который скончался от полученного ранения на месте происшествия.

"На основании собранных до сих пор данных известно, что речь идет о случайном выстреле, который произошел в то время, когда другой охотник укладывал оружие в машину", — добавил Таммисте.

Раквереское отделение полиции Идаской префектуры начало для выяснения всех обстоятельств уголовное производство по части 1 статьи 117 Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет тюремного заключения.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

27.10.2018
Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
Подробнее



Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

27.10.2018
Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
Подробнее


-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €

Хейки Наби проиграл в полуфинале российскому богатырю

27.10.2018
В Будапеште близится к завершению чемпионат мира по греко-римской борьбе. Главная надежда сборной Эстонии двукратный чемпион мира Хейки Наби (весовая категория 130 кг) выиграл две схватки и пробился в полуфинал, где уступил сильному россиянину Сергею Семенову - 0:2.
Подробнее




В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

27.10.2018
24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
Подробнее