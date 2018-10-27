В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник

Оперативный руководитель Идаской префектуры Тармо Таммисте прокомментировал, что в 8:53 в полицию поступил вызов, в котором сообщили, что в деревне Карула волости Хальяла из охотничьего ружья был ранен 65-летний мужчина, который скончался от полученного ранения на месте происшествия.

"На основании собранных до сих пор данных известно, что речь идет о случайном выстреле, который произошел в то время, когда другой охотник укладывал оружие в машину", — добавил Таммисте.

Раквереское отделение полиции Идаской префектуры начало для выяснения всех обстоятельств уголовное производство по части 1 статьи 117 Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет тюремного заключения.