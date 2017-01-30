30.01.2017, 08:45

В Ляэне-Вирумаа в ДТП погиб мужчина


rus.delfi.ee
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В Ляэне-Вирумаа в ДТП погиб мужчина
Foto: Eero Vabamägi

В ночь на понедельник в ДТП в волости Винни Ляэне-Вируского уезда погиб 34-летний мужчина, передает rus.err.ee.

В машине в момент ДТП находились четверо мужчин, все они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в понедельник, 30 января, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, легковой автомобиль Peugeot двигался из Раквере в направлении Тудулинна. На 44-м километре шоссе Раквере-Раннапунгерья теэ водитель в левом повороте потерял управление над автомобилем, который ушел в занос и вылетел с дороги.

В машине находились четыре человека, один из которых — мужчина в возрасте 34 лет — скончался на месте

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