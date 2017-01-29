В Ляэне-Вирумаа поворачивавший назад водитель совершил аварию

В Ляэне-Вирумаа вчера попал в аварию поворачивавший назад 19-летний водитель, в аварии пострадал находившийся в автомобиле пассажир.

ДТП произошло около 12:20 в волости Лаэквере на 15,9 километре шоссе Виру-Яагупи — Симуна, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

19-летняя женщина на автомобиле Opel Corsa поворачивала назад с левого края проезжей части и выехала перед приближавшимся сзади автомобилем Audi A4, которым управляла 56-летняя женщина.

В результате ДТП находившуюся в Opel 27-летнюю женщину доставили в Ракверескую больницу.