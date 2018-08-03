В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу

Сегодня в 12:05 в Ляэне-Вирумаа на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель последнего погиб.

По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся там с двигавшимся в сторону Раквере локомотивом. В результате случившего водитель легкового автомобиля, мужчина средних лет, получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу. Пассажиров в машине не было.

”Подобные случаи зачастую происходят из-за невнимательности или предположения, что автомобиль быстрее поезда. Точные причины этого трагического случая выяснит следствие”, — сказал глава оперативной службы Идаской префектуры Андреас Клиймант и выразил соболезнования близким погибшего.