03.08.2018, 13:16

В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу

 (23)
дополнено в 14:06
rus.delfi.ee
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В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу
Foto: Sven Arbet

Сегодня в 12:05 в Ляэне-Вирумаа на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель последнего погиб.

По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся там с двигавшимся в сторону Раквере локомотивом. В результате случившего водитель легкового автомобиля, мужчина средних лет, получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу. Пассажиров в машине не было.

”Подобные случаи зачастую происходят из-за невнимательности или предположения, что автомобиль быстрее поезда. Точные причины этого трагического случая выяснит следствие”, — сказал глава оперативной службы Идаской префектуры Андреас Клиймант и выразил соболезнования близким погибшего.

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