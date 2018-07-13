13.07.2018, 16:56

В Ляэне-Вирумаа автомобиль насмерть сбил выбежавшую на дорогу медведицу

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rus.delfi.ee
EST
В Ляэне-Вирумаа автомобиль насмерть сбил выбежавшую на дорогу медведицу
Фото носит иллюстративный характерFoto: Reisifoto 2017

На прошлой неделе на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль под управлением молодой девушке сбил медведицу, которая от полученных повреждений скончалась.

Идаский центр спасения подтвердил Delfi, что в прошлый четверг, около двух часов ночи, произошла авария в деревне Вийтна в Ляэне-Вирумаа, где легковой автомобиль сбил выскочившую на дорогу медведицу. Животное в результате столкновения погибло, люди не пострадали.

Прибывшие на место спасатели вызвали буксир для транспортировки деформированного в результате столкновения транспортного средства, а также представителей местного союза охотников.

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