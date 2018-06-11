11.06.2018, 13:13

В Литве в аварии пострадал маленький ребенок из Эстонии

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rus.delfi.ee
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В Литве в аварии пострадал маленький ребенок из Эстонии
Foto: Leedu politsei

На юге Литвы произошло ДТП с участием автомобилей из Латвии и Эстонии. Находившийся в эстонской машине ребенок пострадал.


Вчера в послеобеденное время произошла авария на шоссе Мариамполе-Каунас: столкнулись автомобиль Toyta Rav 4, которым управлял трезвый гражданин Эстонии, 1948 года рождения, и грузовик под управлением гражданина Латвии, опять же трезвого.

У находившегося в Toyota ребенка, 2013 года рождения, диагностировали в больнице трещину в левой плечевой кости. Водитель эстонского автомобиля не пострадал.

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