В Литве в аварии пострадал маленький ребенок из Эстонии

На юге Литвы произошло ДТП с участием автомобилей из Латвии и Эстонии. Находившийся в эстонской машине ребенок пострадал.



Вчера в послеобеденное время произошла авария на шоссе Мариамполе-Каунас: столкнулись автомобиль Toyta Rav 4, которым управлял трезвый гражданин Эстонии, 1948 года рождения, и грузовик под управлением гражданина Латвии, опять же трезвого.

У находившегося в Toyota ребенка, 2013 года рождения, диагностировали в больнице трещину в левой плечевой кости. Водитель эстонского автомобиля не пострадал.