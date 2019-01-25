25.01.2019, 18:57

В лесу в Вазалемма нашли труп замерзшего мужчины


rus.delfi.ee
EST 11
Talvine loodus
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

В четверг вечером, 24 января, в полицию поступило сообщение о пропаже 84-летнего мужчины, проживающего в поселке Леммару в волости Ляэне-Харью. На слудующий день тело мужчины нашли в лесу в Вазалемма, передает rus.err.ee.


В пятницу вечером полиция нашла в лесу в Вазалемма принадлежащий мужчине автомобиль, а затем и тело погибшего.

На данный момент у полиции нет оснований полагать, что 84-летний Юри погиб в лесу Вазалемма насильственной смертью.

К поискам, продлившимся в течение суток, были привлечены как сотрудники полиции, так и военные вертолеты.

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